Представители Липецкой области отличились в Уфе, где прошел Кубок России по танцам на колясках. Всего на паркет вышли более 130 спортсменов из 16 российских регионов.

В первый день соревнований победителями стали липецкие спортсмены Александр Бышлыков и Екатерина Акулова (Комби. Произвольная программа. Класс 1). А на следующий день высшая ступень пьедестала почета покорилась паре Владимир Хорошилов и Елена Шалютина (Комби. Европейская программа. Класс 1). Обе пары — спортсмены областной спортивно-адаптивной школы паралимпийского резерва.

«Такие соревнования способствуют реабилитации людей с ограниченными возможностями, их социальной адаптации, пропаганде здорового образа жизни и, конечно же, формированию позитивного общественного мнения в отношении людей с различными формами инвалидности, – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – В нашем регионе у каждого жителя, в том числе с ОВЗ, есть возможность заниматься спортом, творчеством и развиваться. Это позволяет людям не замыкаться на своих проблемах, удовлетворять досуговые, познавательные, эмоционально-эстетические потребности, что в комплексе с другими мерами – медицинскими, психологическими, бытовыми, делает их жизнь комфортнее и содержательнее. При этом развиваются личностные качества каждого человека, повышается его статус в обществе».