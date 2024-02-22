Отборочный этап на Национальный фестиваль робототехники прошли сразу две липецкие команды из детского клуба «Оранжевый кот». Каждая в своей возрастной категории стала победителем на фестивале RoboSpace-24 в Королеве. В нём приняли участие более 20 команд в разных номинациях.

Липчане разрабатывали и защищали экологические проекты, проходили тестирование по теории, соревновались в программировании и сборке роботов. Отдельно оценивалось умение вести социальные сети о жизни своей команды и видеовизитка. Теперь у наших команд впереди доработка проектов и много занятий по программированию. Национальный фестиваль в Красноярске пройдет с 5 по 7 апреля 2024 года.

«Прекрасно, что в Липецке так много увлекающихся детей и педагогов, которые раскрывают их таланты. Робототехника и программирование — это сферы, которые уже сегодня меняют мир. Желаю удачи нашим юным инженерам», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.