Более 700 КамАЗов снега вывезли с улиц Липецка – городские службы готовятся к оттепели. По прогнозам синоптиков, 25 февраля, в Липецке резко потеплеет до 0 градусов, при этом пойдёт мокрый снег, местами дождь. Также ожидается сильный ветер, его порывы могут достигать 15-17 м/с.

С учётом прогноза в режиме повышенной готовности работают сотрудники муниципального управления благоустройства. Сегодня они продолжают вывозить снег с городских дорог при помощи 21 единицы спецтехники. За прошедшие выходные специалистам удалось убрать порядка 7,5 тысяч кубометров снега, это более 700 полностью загруженных КамАЗов. Сейчас работы продолжаются на улицах Зегеля, Студёновская, Космонавтов, Ильича, Кривенкова, Стаханова и других.

– Мы готовимся к оттепели. Также особое внимание уделяем прочистке сетей ливневой канализации по всему городу. Сейчас промываем дождеприёмные решётки в районе Каменного лога, на улицах Яна Берзина и Московская. Для дежурства на завтра привлекли три дополнительные ассенизаторских машины, чтобы оперативно устранять проблемы на сложных участках, – сообщил начальник управления Алексей Романчукевич.

Сейчас на улично-дорожной сети областного центра работают семь человек, привлечено четыре единицы техники – сотрудники не только убирают мусор и снег, но и срезают с колодцев лёд. Кроме того, для предотвращения подтопления жилых домов, которые находятся в низинных участках, специалисты прочищают водоотводные канавы в районах, находящихся в зоне потенциального риска.