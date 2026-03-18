Липецкие компании показали свой потенциал на международной специализированной выставке сельского хозяйства

Липецкие производители приняли участие в Международной специализированной выставке сельского хозяйства AgriTek/FarmTek Astana 2026, которая проходила в столице Казахстана на площадке Международного выставочного центра «EXPO». Благодаря Центру поддержки экспорта Липецкой области («Мой бизнес») представить свою продукцию смогли: ООО «Лев-Толстовский Молочный Завод», ООО «ЗМК СТС», ООО «Стройнэт», ИП Никитин Дмитрий Владимирович, ООО «Елецкая Внешнеторговая Компания», ООО «Липецк-Сталь».

В течение трех выставочных дней липецкие предприятия презентовали свою продукцию и технические решения, знакомились с особенностями казахского рынка и проводили прямые переговоры с потенциальными партнерами. Большой интерес среди посетителей выставки вызвали система «Теплопанель» и установка теплового насоса от компании ООО «Стройнэт» для сельскохозяйственных помещений и объектов. Также вниманием гостей пользовались шпалерные системы для виноградников ООО «Липецк-Сталь», быстровозводимые металлоконструкции ООО «ЗМК СТС», гидроцилиндры для сельскохозяйственной техники ООО «ЕВК», заменитель молочного жира для пищевой индустрии от ООО «Лев-Толстовский Молочный Завод». Каждым из липецких участников выставки достигнуты договоренности с рядом зарубежных предприятий о дальнейшем взаимодействии.

«Продукцию липецких промпредприятий показали и в очередной раз оценили на международной выставке. Это может стать шагом к расширению экспортных отношений региона и укреплению внешнеэкономических связей России в целом», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Меры поддержки предпринимателей реализуются в регионе центром «Мой бизнес» Липецкой области благодаря национальным проектам «Эффективная и конкурентная экономика» и «Международная кооперация и экспорт». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.