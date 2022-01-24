Фонд развития промышленности (группа ВЭБ.РФ) одобрил льготные займы двум липецким предприятиям. Компании «Кузминки» и «Липецкие деликатесы» получат по 300 млн рублей на модернизацию и развитие производства, сообщает региональное управление инвестиций и инноваций.

Компания «Кузминки» в рамках программы «Производительность труда» направит средства на повышение производительности труда при выпуске колбасных изделий и мясных полуфабрикатов. Мощность производства возрастет на 64% – с 4,8 до 8 тысяч тонн продукции в год. В ходе реализации проекта будет создано 64 рабочих места, из них 45 высокопроизводительных. В рамках проекта компания увеличит выпуск сырокопченых, полукопченых, варёных колбас, заливных мясных изделий, деликатесов из свинины, сарделек, шпикачек, сосисок, консервов, замороженных и охлажденных полуфабрикатов.

ООО «Липецкие деликатесы» с привлечением займа Фонда развития промышленности намерена нарастить мощность производства при выпуске мяса птицы, куриного фарша и других изделий. Мощность производства возрастет с 9,6 до 15,3 тысячи тонн в год к концу 2027 года. В ходе реализации проекта будет создано 20 дополнительных рабочих мест. Модернизация позволит не только увеличить выпуск продукции, но и снизить себестоимость выпуска мясных изделий: А остатки основного производства пойдут на изготовление технических полуфабрикатов, которые направляются на корм животным.

Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно подчёркивал, что липецкие компании должны повышать свою производительность, улучшать условия работы людей и увеличивать заработную плату. «Повышение производительности труда – мощный резерв для ускорения экономического роста Липецкой области, а активное содействие в трудоустройстве жителей региона – существенный фактор финансового благополучия липчан», – отмечает Игорь Артамонов.