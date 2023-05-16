Семинар «Основы экспортной деятельности» прошел в центре «Мой бизнес» Липецкой области. Представители 15 компаний малого и среднего бизнеса региона под руководством регионального сертифицированного тренера Школы экспорта РЭЦ, заместителя начальника центра поддержки экспорта Дмитрия Степанова последовательно рассмотрели каждый из этапов жизненного цикла экспортного проекта.

У многих липецких компаний есть экспортный потенциал, они хотят продавать свои товары за рубеж, но не все знают с чего начать и как действовать. Для того чтобы разобраться во всех тонкостях внешнеэкономической деятельности, существует центр поддержки экспорта, куда можно обратиться на любом этапе — от первых шагов до обсуждения контракта. На первом блоке семинара участники познакомились с деятельностью Центра, узнали о преимуществах экспортной деятельности, получили краткую информацию по основам выбора страны, наиболее благоприятной для экспорта, поиска иностранного партнера и способов проверки его благонадежности, адаптации товара к зарубежному рынку, защиты своей интеллектуальной собственности.

Участники узнали о преимуществах экспортной деятельности для российских предпринимателей, механизмах по выбору потенциального рынка для международных продаж и поиска первых иностранных покупателей, соответствии продукта требованиям внешнего рынка. Экспортеры получили не только полезную информацию, но и возможность задать свои вопросы и получить консультации по интересующим их темам. Полученные знания участники применили при решении бизнес-кейсов, которые также включены в программу и подготовлены специально для проработки вопросов совместно с тренером.

Встреча организована центром поддержки экспорта Липецкой области в рамках программы школы экспорта Российского экспортного Центра.

Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициирован Президентом России. Функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.