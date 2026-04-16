Липецкие компании представили свою продукцию на международной выставке в Узбекистане

Пять экспортно ориентированных компаний Липецкой области приняли участие в международной выставке металлургии, металлообработки и сварки «UzMetalMashExpo 2026» в столице Республики Узбекистан. Помощь компаниям ООО «Липецктехнолит», ООО «Ремлитмаш», ООО «ЗМК СТС», ООО «Ласар» и ООО «Форсаж-Ойл» оказал Центр поддержки экспорта Липецкой области. Масштабное событие собрало ведущих производителей оборудования и технологий из разных стран мира, включая Россию, Германию, Китай и государства СНГ.

По итогам переговоров несколько ведущих перевозчиков договорились с липецким «Форсаж-Ойл» о тестировании образцов продукции в реальных условиях эксплуатации. Значительный интерес со стороны местных промышленных предприятий вызвала и линейка индустриальных масел: гидравлические масла, масла для направляющих скольжения и другие продукты для металлообрабатывающих станков, прессового оборудования и промышленных роботов.

Компания «ЗМК СТС» сделала акцент на преимуществах легких стальных тонкостенных конструкций. За время работы выставки представители предприятия провели 12 рабочих встреч. Продукция липецкого завода вызвала большой интерес у представителя крупного птицекомплекса Андижанского района Республики Узбекистан.

Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства центром «Мой бизнес» Липецкой области продолжается по национальным проектам «Эффективная и конкурентная экономика» и «Международная кооперация и экспорт». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.

«Участие липецких компаний в международных выставках – это одна из мер поддержки. Новые партнерские связи, которые предприниматели получают по итогам таких событий, позволяют развивать и расширять производства в соответствии с мировыми стандартами», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.