Более тысячи компаний из 12 стран мира приняли участие в 23-й международной выставке «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности» – «Металлообработка-2023», которая прошла в «Экспоцентре».

Участниками выставки стали ведущие производители и поставщики оборудования и инструментов из Германии, Индии, Испании, Италии, Китая, Белоруссии и других стран. Среди экспонентов как давние партнеры, так и новые участники, готовые заместить ушедшие западноевропейские компании. По сравнению с прошлым годом их количество выросло на 80%. Площадь экспозиции увеличилась на 70% — до 40 тысяч квадратных метров. На выставке были представлены региональные коллективные экспозиции Липецкой, Белгородской, Воронежской, Калужской и других областей.

Благодаря господдержке и центру «Мой бизнес» Липецкую область представили компании, специализирующиеся на проектировании и выпуске дробеметных аппаратов для металлообрабатывающей промышленности, производстве оборудования для обработки тонколистового металла методом холодного профилирования, смазочных материалов для отечественной и зарубежной техники и оборудования, контрольно-измерительных приборов, а также электрического оборудования. Среди них: «ЛипецкТехноЛит», «Зинтем», «Авикс групп», «Евразийские приборы», «КБ «магнитная станочная оснастка», «Стройнэт».

Экспозиция охватила все аспекты станкостроения и металлообработки: интеллектуальные станочные системы нового поколения, автоматические линии, оборудование для обработки и резки металлов, технологическую оснастку и комплектующие, инновационные конструкторские разработки, новейшее ПО многое другое. Масштабное событие наглядно продемонстрировало готовность отечественного бизнеса к импортозамещению и устойчивому развитию.

Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициирован Президентом России. Функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.