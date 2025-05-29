Липецкие компании представили свою продукцию на выставке «Металлообработка-2025» в Москве

Липецкая область с большим успехом презентовала продукцию семи региональных экспортеров на 25-й международной специализированной выставке «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности» – «Металлообработка-2025». При содействии Центра поддержки экспорта Липецкой области (входит в структуру центра «Мой бизнес») регион на коллективном стенде представили предприятия: ООО «ЛипецкТехноЛит», ООО «Варгол», ООО «Рарма», ООО «ЛСП», ООО «Эксперт сталь», ООО ТД «Грязинский завод цепей», ООО «Форсаж Ойл».

Выставка «Металлообработка-2025» проходит с 26 по 29 мая в выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве. В этом году в выставке принимают участие более 1200 компаний из России, Беларуси, Китая, Индии, Кореи, Италии, Турции и Южной Кореи. Деловая программа выставки сфокусирована на прикладных задачах и стратегических вопросах развития промышленности. 28 мая выставку посетил Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Он отметил, что российская станкостроительная отрасль сейчас «дает мощный рывок», и важно наращивать компетенции, мощности, использовать инструменты поддержки. Он также отметил важность подготовки инженеров.

На полях экспозиции прошла «Биржа субконтрактов», которая стала традиционной площадкой для поиска партнеров по производственной кооперации. Предприятие ООО «ЛипецкТехноЛит» провело запланированные встречи с компаниями из Казахстана и Беларуси, в результате которых стороны обменялись проектами экспортных контрактов и обговорили сроки их реализации. Большой интерес к продукции и услугам липецкой компании «Варгол», которая специализируется на изготовлении и ремонте сельскохозяйственной техники, проявили представители не только российских, но и зарубежных компаний. О новых совместных проектах договорились с партнерами представители ООО «Рарма». Представители предприятия ТД «Грязинский завод цепей» достигли договоренностей с казахским ТОО «Астар» о поставке крупнозвенных цепей и подписали проект экспортного контракта. ООО «ЛСП», ООО «Эксперт сталь» и ООО «Форсаж Ойл» заключили соглашения и протоколы о намерениях с новыми партнерами.

Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства центром «Мой бизнес» Липецкой области продолжается по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.

«Участие в специализированных выставках для предприятий – шаг навстречу новым возможностям и расширению партнерских связей, а также знакомство с тенденциями в сфере, в которой они работают. На этот раз все семь липецких компаний произвели положительное впечатление на коллег как из российских регионов, так и зарубежья», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.