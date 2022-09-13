Более 115 компаний из 12 стран мира собрала крупнейшая Международная строительная и интерьерная выставка KazBuild, которая прошла 7-9 сентября в Алматы (Казахстан). KazBuild — самая крупная и авторитетная в Казахстане экспозиция, специализирующая на тематике строительства и интерьерных решениях, открывающая исключительные возможности для бизнеса на одном из самых стремительно растущих рынков в мире.

Компании из Германии, Беларуси, Италии, Казахстана, Китая, Тайваня, Турции, Чехии, Южной Кореи и других стран представили широкий спектр своей продукции. Участие восьми экспортно ориентированных компаний малого и среднего бизнеса организовано Центром поддержки экспорта Липецкой области в рамках реализации национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Липецкую область представили предприятия, специализирующиеся на производстве технических масел и смазочных материалов, разработке и комплексном управлении энергоэффективных инженерных проектов в различных отраслях, проектировании, разработке и производстве энергоэффективных и современных светодиодных светильников, металлоконструкций любой сложности. Это «ЗМК Форвард», «ВСО Профиль», «Завод ИТМ», «ЛИКК», «Форсаж — Ойл», «ИнжНова Групп», «ИнтерЭкоТехнологии», и «Стройнэт».

Для посетителей выставки была организована насыщенная деловая программа с семинарами, мастер-классами, круглыми столами, B2B- и B2G-встречами, основные секции которой посвящены ключевым вопросам индустрий с целью их дальнейшего развития. За время выставки компании провели ряд В2В встреч и смогли наладить деловые контакты с потенциальными покупателями и партнерами. Все участники липецкой делегации отметили активный и живой интерес к продукции наших участников и получили ряд предложений о сотрудничестве.

«Посещение выставки дает возможность оценить ситуацию на рынке и тенденции отрасли, повысить профессиональную квалификацию, рассмотреть выгодные ценовые и логистические предложения, обсудить сотрудничество с потенциальными партнерами. В приоритете – поиск новых товаров и поставщиков», – отмечает руководитель Центра поддержки экспорта Василий Гольцов.

Информацию о проводимых мероприятиях можно уточнить на сайте центра «Мой бизнес» в разделе «Календарь» или по телефону 8-800-301-76-75. Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области («ЦПЭ Липецкой области») создан правительством Липецкой области и Союзом «Липецкая торгово-промышленная палата». Он начал работать в 2017 году.