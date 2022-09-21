Какие изменения в валютном законодательстве вступят в силу с 1 октября текущего года, как правильно осуществлять переводы в условиях санкций – эти и другие вопросы обсудили участники мастер-класса «Актуальные изменения в таможенном оформлении и валютном контроле или как выживать под санкциями». Организатором мероприятия стал центр поддержки экспорта Липецкой области. В ходе мероприятия обсуждались различные темы, связанные с организацией экспорта: от ревизии Устава предприятия и должностных инструкций ответственных работников до взаимодействия с таможенными и налоговыми органами, а также с уполномоченными банками.

«Наращиванию экспорта в регионе уделяется особое внимание. Липецкая область имеет значительный потенциал в этой сфере. Наши компании выпускают много качественной продукции, которая достойна широкого внимания и продвижения», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Особый интерес у участников вызвала система электронного декларирования, взаимодействие с органами фактического контроля. Представители компаний отметили удобство онлайн-сервисов, позволяющих получать полную детализацию процесса электронного декларирования, отслеживать этапы прохождения деклараций, выявлять задержки и их причины.

«Мы регулярно организовываем для липецких предпринимателей встречи по вопросам ведения экспортной деятельности. Для нас важно, чтобы они были максимально эффективны, поскольку наличие необходимых знаний способствует развитию экспортного потенциала компаний. Сегодняшний мастер-класс был полезен как для действующих, так и для потенциальных экспортёров», – отметил руководитель центра поддержки экспорта Липецкой области Василий Гольцов.