Итоговая защита экспортных проектов федеральной программы «Экспортный форсаж» прошла в липецком центре «Мой бизнес». Почти четыре месяца 10 компаний Липецкой области изучали акселерацию по выводу своей продукции на экспортные рынки.

Программа «Экспортный форсаж» разработана и реализуется Школой экспорта Российского экспортного центра совместно с Центром поддержки экспорта Липецкой области. Программа включала шесть образовательных модулей: «Жизненный цикл экспортного проекта», «Выбор рынка и поиск покупателя», «Экспортный маркетинг», «Формирование финансовых условий экспортной сделки», «Реализация экспортной сделки», «Деловая коммуникация». За каждым участником был закреплен опытный наставник из Школы экспорта РЭЦ, с помощью которого предприниматели готовили экспортный план, анализировали рынок, продумывали программу продвижения компании и продукта за рубежом.

В результате все компании разработали индивидуальные дорожные карты, а «ЛипецкПрофиль», «Спецсталь» и мебельная фабрика «Боринское» уже в процессе обучения заключили экспортные контракты с республикой Беларусь, компания «Оллвет» – с Таджикистаном. Итогом защиты стала готовая стратегия продвижения, проработанный план масштабирования и получение именных сертификатов АНО ДПО Школа экспорта АО «Российский Экспортный Центр».

В Липецкой области программа «Экспортный форсаж» работает с 2018 года. Ее реализует Центр поддержки экспорта Липецкой области (структурное подразделение центра «Мой бизнес») в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициирован Президентом России Владимиром Путиным.