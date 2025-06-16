Липецкие компании вернулись с международной выставки «Белагро-2025» с новыми контрактами

Липецкие предприниматели представили продукцию на международной специализированной выставке «Белагро-2025», которая проходила в Минске с 3 по 7 июня в рамках Белорусской агропромышленной недели. В ней приняли участие представители 21 страны. Это Азербайджан, Ботсвана, Венесуэла, Гана, Египет, Зимбабве, Катар, Кения, Колумбия, Куба, Мозамбик, Монголия, Того, Узбекистан, Иран, Пакистан, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай и Таджикистан. В выставке приняли участие 12 субъектов Российской Федерации.

Центр поддержки экспорта Липецкой области (входит в структуру центра «Мой бизнес») организовал коллективный стенд для семи региональных экспортеров. Посетителям «Белагро-2025» была представлена продукция ООО «Завод металлоконструкций СТС», ООО «Авикс групп», ИП Глазкова С.И., ООО «Свой корм», ЗАО «Новый Век Агротехнологий», ООО «Кран стандарт», ООО «ЭТМ Производство».

5 июня на «Белагро-2025» был День областей Республики Беларусь. Липецкий стенд посетили делегации районов-побратимов. Делегация Липецкой области провела бизнес-переговоры с белорусскими компаниями, встречи с торговым представителем РФ, а также с представителями Российского экспортного центра и белорусского Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

На выставке были проведены B2B встречи, заключены предварительные соглашения, достигнуты договорённости о поставках. Компания «Свой корм» заключила соглашение об экспортных отгрузках шрота подсолнечника и кукурузы с белорусскими сельскохозяйственными предприятиями ООО «Зеленое яблоко» и ООО «Цевокток». ООО «Авикс» направит свои смазки на лабораторные испытания для последующего экспорта в крупнейшие белорусские компании «Беларуськалий» и «Бобруйсксельмаш». ЗАО «Новый Век Агротехнологий» заключило протоколы намерений с рядом белорусских компаний о поставках автоматических систем капельного полива полей. ООО «Завод металлоконструкций СТС» будет строить в районах Республики Беларусь склады сельскохозяйственного назначения. Промышленные компании – ОАО «Минский тракторный завод», ОАО «БЭМЗ», ООО «БелКранЛифт», ОАО «Лидсельмаш» – познакомились с продукцией ООО «Кран стандарт».

Коллективный стенд предприятий-экспортеров Липецкой области был отмечен организаторами выставки «Белагро-2025» золотой медалью. Событие, которое уже 35 лет задает тон в агропромышленном мире, на этот раз впервые проходило на новой площадке — в Минском международном выставочном центре. Площадь выставки составила почти 40 тысяч квадратных метров. В этом году в «Белагро-2025» приняли участие больше 500 компаний, а экспозицию сформировали свыше 500 единиц сельхозтехники и оборудования пищевого производства. В ближайшее время планируется официальный визит делегации Республики Беларусь в Липецкую область.

Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства центром «Мой бизнес» Липецкой области продолжается по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.

«Беларусь является важным экономическим партнером для России – в сферах торговли, производственной кооперации, энергетических отношений. Липецкая область также стремится укреплять дружбу и партнерские связи с белорусами. У нас уже много общих взаимовыгодных проектов, которых, хочется верить, будет становиться все больше», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.