Три компании из Липецкой области вошли в рейтинг ТОП-100 производителей молока по итогам 2021 года, подготовленным Центром изучения молочного рынка. Это ООО СХП «Мокрое», ООО «КолоСС» и ООО «АГРОФИРМА ТРИО». В этих предприятиях получают свыше 10 тысяч кг молока от одной коровы.

Сейчас молочная отрасль является одним из ведущих направлений развития сельского хозяйства в Липецкой области. Молочным животноводством в области занимаются более 60 сельхозпредприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и производственных кооперативов. Продуктивность дойного стада в крупных и средних предприятиях в 2021 году составила 8415 кг на 1 корову (128 % к уровню 2017 года или +1821 кг). За шесть месяцев 2022 года в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах региона произведено 127,7 тыс. тонн молока. Это почти на 4 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поголовье коров за первое полугодие увеличилось в сельхозорганизациях на 2,9 процента, в К(Ф)Х – на 18,2 процента. Всего на этих предприятиях на 1 июля 2022 голова содержалось 36 982 коровы (+2006 голов к аналогичному периоду прошлого года).

«Применение современных технологий в агропромышленном комплексе сделало эту отрасль экономики одной из самых инновационных, позволяя удовлетворять покупательский спрос в качественной продукции с местной маркой», – неоднократно подчеркивал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

По итогам 2021 года Липецкая область вошла в 30 лучших регионов Российской Федерации по объему производства молока. По надою молока в расчете на одну корову молочного стада регион занимал 8 восьмое место в России и третье место в ЦФО. Государственная поддержка и проводимая последовательная работа, направленная на обеспечение роста производства молока, позволили повысить инвестиционную привлекательность отрасли. Начиная с 2017 года в четырех районах области построено и реконструировано пять молочных комплексов на 8000 голов КРС. В этом году планируется открытие двух объектов – в селе Рогожино Задонского района реализуется инвестпроект молочной фермы на 1995 голов дойного стада, а в селе Топки Лев-Толстовского района на 1200 голов.