Липецкие кондитеры смогут вернуть половину стоимости оборудования для «Честного знака»

С 1 марта 2026 года в России стартует обязательная маркировка кондитерских изделий в системе «Честный знак». Чтобы помочь местному бизнесу адаптироваться к новым требованиям, оператор системы запускает программу поддержки: производители сладостей могут компенсировать до 50% затрат на покупку необходимого оборудования.

Нововведения затронут широкий ассортимент продукции. Маркировка будет вводиться поэтапно, чтобы производители могли плавно подготовить свои линии. С 1 марта производители обязаны наносить коды маркировки на печенье, мармелад, зефир, пастилу, восточные сладости, вафли, шоколадные и ореховые пасты; с 1 мая — на хлебобулочные изделия и торты; с 1 июля — на шоколадные изделия, драже, карамель и жевательную резинку.

В связи с введением новых требований оператор системы «Честный знак» предлагает производителям отдельных видов сладостей компенсировать 50% расходов на приобретение оборудования для маркировки. Чтобы получить компенсацию, необходимо быть зарегистрированным в системе «Честный знак» в товарной группе «Сладости и кондитерские изделия», входить в Единый реестр субъектов МСП, производить продукцию, маркировка которой стала обязательной, иметь соответствующие сертификаты или декларации, быть подключенным к системе электронного документооборота (ЭДО).

«Мера поддержки позволит упростить и ускорить процесс маркировки продукции липецких предпринимателей-кондитеров. Это сделает ее более конкурентной, поскольку покупатели все больше доверяют товарам, у которых есть все этикетки и сертификаты соответствия», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Компенсация распространяется на несколько видов комплектов оборудования в зависимости от объёмов производства. Оформить заказ можно на один комплект при условии 100% предоплаты и указания номера лицевого счёта в платёжных документах. Подать заявку на участие в программе поддержки можно до 15 апреля.

Подробную информацию о программах поддержки, комплектах оборудования, условиях участия, а также о работе в системе можно получить у специалистов липецкого Центра помощи «Честный знак» по адресу: Липецк, улица Кузнечная, 8, кабинет 404. Телефон для предварительной записи +7 (4742) 55-56-70.