Липецкие кондитеры соревновались в областном конкурсе «Лучший по профессии»

Областной конкурс на звание «Лучший по профессии» среди поваров-кондитеров региона состоялся сегодня в Липецке. Участие в нем приняли работники предприятий общественного питания любых форм собственности, имеющие профессиональное образование или прошедшие профессиональное обучение. Строгий отбор прошли 13 поваров-кондитеров из Липецка, Ельца и ряда других муниципальных образований.

Как сообщили в областном управлении потребительского рынка и ценовой политики, конкурсанты выполняли теоритическое (тестирование на знание теоретических основ поварского искусства) и практические задания. Они представили на суд жюри домашнее задание – десерт на произвольную тему. Среди многообразия кондитерских сладостей были торт «Три шоколада», клубничный тарт, малиновый трюфель и другие. Участники профессионального смотра удивляли компетентное жюри необычными сочетаниями кулинарных изысков. Например, десертом, в котором основным ингредиентом стал огурец.

Жюри оценивало не только оформление, оригинальность и сложность приготовления конкурсных блюд, но и вкусовые качества. В первую очередь, сочетаемость ингредиентов. Учитывались современные направления кулинарного искусства в оформлении кондитерских изделий. Победителями конкурса на звание «Лучший по профессии» стали бренд-шеф ресторана «Хмель-Хаус» Дмитрий Литвин и кондитер этого же ресторана Сувар Абдурахманова. Они получили право представлять Липецкую область на всероссийском конкурсе профессионального мастерства. Второе место заняла Екатерина Дегтярева, шеф-кондитер ООО «Бар-Сервис», гастротека «Шоколад». Третье место досталось шеф-повару ресторана Il Pesto (отель «Mercure Lipetsk Center») Дмитрию Железнову.

Также конкурсная комиссия определила лучших в номинации «Приз зрительских симпатий». Ими стали Ирина Образцова, самозанятая (Долгоруковский район) и Любовь Аксенова, индивидуальный предприниматель, кафе «Суши-Стайл» (Чаплыгинский район). Всем победителям вручили благодарственные письма и денежные премии. «Развитие профессионального мастерства и повышение престижа профессии повар-кондитер, а также формирование современной культуры производства кондитерских изделий способствуют наполнению липецких магазинов, кафе и ресторанов качественной продукцией, которую по достоинству оценят жители нашего региона», – уверен глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.