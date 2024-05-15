Управление сельского хозяйства Липецкой области объявило о старте приёма заявок на получение субсидий, возмещающих часть затрат региональных сельскохозяйственных кооперативов. Поддержка оказывается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Получить субсидии, как и в прошлом году, сельхозпроизводители могут по трём направлениям. Это закупка сельхозпродукции у членов кооператива и закупка овощей открытого грунта, картофеля, молока и мяса у владельцев личных подсобных хозяйств, не являющихся членами этого кооператива. Управление сельского хозяйства также возместит затраты на приобретение имущества для членов кооператива и сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, оборудования для хранения, переработки, маркировки, транспортировки и реализации сельхозпродукции, а также мобильных торговых объектов для оказания услуг членам кооператива.

Всего на эти цели в 2024 году предусмотрено 65,6 млн рублей. Один кооператив может получить господдержку по всем трём направлениям. Заявки будут приниматься до 23 мая 2024 года включительно. Подать их можно по этой ссылке.