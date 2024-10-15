Липецкие предприниматели приняли участие в Международной выставке парфюмерно-косметической отрасли InterCHARM-2024 в Москве. Продукцию на стенде Липецкой области представили ООО «Мезо» (одноразовая косметика и аксессуары для гостиниц), ИП Мышкина Татьяна Леонидовна (косметика для ухода за кожей), ИП Сидоров Виктор Анатольевич (косметические средства из продуктов пчеловодства), ООО «Оптифлекс» (типография, печать этикеток), ООО «Студия авторской парфюмерии» (парфюмерно-косметические средства). За четыре дня стенд посетили более 500 представителей как российских и зарубежных парфюмерно-косметических компаний, в том числе Израиля, Турции, Китая, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана.

По итогам выставки липецкие компании нашли новых поставщиков и производителей за рубежом. Так, ИП Сидоров (торговая марка «Сидорова пчела») достиг предварительных договоренностей с партнерами из Казахстана, Саудовской Аравии и Ирана о дальнейшем сотрудничестве. Иранская компания пригласила производителя уходовой косметики в свой основной офис для детальной проработки проекта экспортного контракта. Продукция ООО «Студия авторской парфюмерии» (бренд Mirrose) уже представлена в крупных российских парфюмерных сетях. На выставке продукцией бренда заинтересовались коллеги из Турции и Казахстана.

Качество продукции ООО «Мезо» оценила крупная сеть гостиниц из Узбекистана и пригласила к сотрудничеству. Косметика ИП Мышкиной привлекла внимание представителей Казахстана и Монголии. Продукция ООО «Оптифлекс» заинтересовала партнеров из Казахстана. Сейчас ведутся переговоры о проработке деталей экспортного контракта.

«Продукция липецких товаропроизводителей презентабельная и качественная – вполне конкурентоспособная. Участие в выставках позволяет находить новых деловых партнеров, расширять рынки сбыта и успешно выходить на экспорт», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Выставка InterCHARM проходила в Крокус Экспо с 9 по 12 октября и объединила 1400 участников из 20 стран мира. Выставку посетили более 70 000 руководителей и специалистов индустрии красоты. Участие липчан в экспозиции организовал Центр поддержки экспорта Липецкой области (структурное подразделение центра «Мой бизнес»).

Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.