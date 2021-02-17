В Москве проходит XXXII съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР). В мероприятии принимают участие главы фермерских хозяйств и руководители кооперативных объединений из 70 регионов страны, а также руководство Минсельхоза России и отраслевых госкомпаний. Липецкая область представлена на съезде делегацией из 5 человек.

В 2020 году доля фермеров в валовом производстве сельхозпродукции увеличилась с 13,7% до 14,3%, а индекс производства превысил 103,8% – это наибольший темп роста в сельском хозяйстве.

В Липецкой области в прошлом году индекс производства сельхозпродукции в К(Ф)Х и у индивидуальных предпринимателей составил 112,5 % (106,6 % во всех категориях хозяйств). При этом производство продукции растениеводства выросло на 13,6 % (на 8,4 % – во всех категориях хозяйств).

В ходе заседаний съезда обсуждались вопросы развития фермерского движения, сельскохозяйственной кооперации, а также государственной поддержки. Сегодня малый бизнес занимает одну из ключевых позиций в сфере растениеводства. В частности, фермерами обеспечено производство трети всего объема зерновых – 39,4 млн тонн, что на 11,2% выше показателя 2019 года. Кроме того, во многом именно малыми предприятиями обеспечен рост поголовья и в целом положительная динамика в российском животноводстве по итогам прошлого года.

Доля липецких фермеров в валовом сборе зерновых в 2020 году составила 18,3 %, а подсолнечника – 21,2 %. К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели региона показали самый большой рост поголовья животных: КРС – на 3 %, свиней – на 6 %, овец и коз – на 7 %. Они произвели 2,3 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе (101 % к уровню прошлого года) и 19,1 тыс. тонн молока (также 101 %).

В ходе мероприятий съезда участники обсудили обеспечение аграриев удобрениями и сельхозтехникой, региональные аспекты распределения господдержки и взаимодействия с торговыми сетями, развитие сельских территорий и другие актуальные вопросы.

«Липецкие фермеры каждый год показывают положительную динамику развития, – отметил начальник управления сельского хозяйства Олег Долгих. – Мы со своей стороны стараемся оказывать им поддержку, в частности в виде грантов и субсидий, чтобы КФХ и дальше росли и развивались».