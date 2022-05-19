Инженерные проекты учащихся липецкого Центра цифрового образования детей «IТ-куб» оценили на международном форуме научной молодёжи «Шаг в будущее». Он проводился онлайн и собрал более тысячи участников. На цифровой площадке работали 52 секции.

По итогам форума были определены победители в разных номинациях. Участники из Липецкой области получили шесть наград. Первое место у Романа Шмелёва с работой «Проектирование и разработка рекомендательного сервиса по оптимизации режимов и потребления энергоресурсов» и у Миланы Ролдугиной с проектом «Модель автоматизированного устройства по уходу за пациентами «фельдшер». Ещё трое липчан – Никита Ларкин, Денис Чумичкин и Степан Орлов – заняли вторые места. Также в копилке наших кубистов одно третье место, его удостоен Артемий Федотов.

«Мы очень заинтересованы в успехах юных жителей Липецкой области, ведь они показывают уровень образования в нашем регионе. Областная власть будет поддерживать школьников и педагогов, которые обеспечивают высокие результаты», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.