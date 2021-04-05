Сотрудники Липецкого государственного театра кукол приняли участие в онлайн-семинаре в рамках XXII Российско-Финляндского культурного форума.

Впервые в истории Российско-Финляндского культурного форума Российский фонд культуры проводит серию бесплатных образовательных онлайн-семинаров для российских участников.



Первый онлайн-семинар был посвящен вопросам интеллектуальной собственности. О том, как защитить свои и не нарушить чужие права при реализации культурного проекта, сотрудникам Липецкого государственного театра кукол рассказал специалист по авторскому и коммерческому праву, руководитель частной юридической практики Виктор Пастернак.