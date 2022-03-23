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Липецкие кванторианцы стали призерами всероссийской конференции «Старт в инновации». Софья Дейкина и Ульяна Усачева подготовили проект «Система контроля за ходом дистанционного испытания «In Sight». Проект получил высокую оценку экспертов в секции «Числа и данные», а авторы проекта были награждены дипломами II степени и памятными призами.

Научно-практическая конференция «Старт в инновации» является комплексной дистанционно-очной образовательной программой. Она дает учащимся возможность получить грант на реализацию своих проектов.