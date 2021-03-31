Липецкие легкоатлеты заняли призовые места на соревнованиях по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных», которые проходили в Саранске. Как сообщает управление физической культуры и спорта, воспитанницы ГОАУ ЛО «Спортивная школа олимпийского резерва по лёгкой атлетике» получили первое место командного зачета среди спортивных школ. Команда юношей в этой категории завоевала бронзу. Всего в копилке липецкой команды 17 медалей.

В четырёхборье липчанки Полина Березнева и Мария Наджафалиева получили золотую и серебряную медаль соответственно. Второе место в эстафете 4×10 досталось Данилу Агапову, Дмитрию Борцову, Андрею Тарасову и Владиславу Петунину. В той же дисциплине Полина Березнева, Мария Наджафалиева, Ксения Кошелев и Елена Жужлова стали бронзовыми призёрами. Лучший результат по прыжкам в высоту показала Полина Березнева — 1.73 м. Мария Наджафалиева с результатом 1.63 на втором месте. Бронза среди юношей у Андрея Тарасова — 1.81 м. В беге на 600 метров бронзу своей команде принесла Анна Рылова — 1.39,77.

«Регулярные победы наших спортсменов доказывают, что в регионе ведётся большая работа по совершенствованию системы физического воспитания молодёжи и приобщению населения к систематическим занятиям спортом. Наша задача – сделать спорт доступным каждому жителю», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.