Чемпионат и первенства Центрального федерального округа по лёгкой атлетике в помещении среди юниоров и юниорок (U23, U20), юношей и девушек (U18, U16) стартовали с участием представителей Липецкой области 17 января в Смоленске. По итогам первого дня соревнований в копилке липецких легкоатлетов восемь медалей – четыре золотых, три серебряных и одна бронзовая.

В беге на 60 м среди женщин чемпионкой ЦФО стала Ангелина Шахурина. Результат спортсменки составил 7.72 сек. В беге на 400 м среди девушек до 16 лет победу одержала Ксения Родионова (58.16 сек), второе место заняла София Мамонова (59.04 сек). Обе спортсменки улучшили свои личные рекорды. На первенстве U23 бронзовым призером в беге на 60 м среди юниорок стала Ульяна Баженова (7.65 сек). Никита Ленчиков показал лучший результат в беге на 400 м среди юниоров – 48.13 сек.

В конце соревновательного дня липецкие многоборки завоевали еще три медали. Среди девушек до 20 лет второе место заняла Мария Наджафалиева, набравшая 3273 очка. Среди девушек до 18 лет на первую ступеньку подиума поднялась Ксения Кошелева, ее результат составил 3550 очков. Второй стала Екатерина Комарова, которая набрала 3140 очков.

«Медали наших спортсменов и их участие в различных турнирах очень важны для популяризации здорового образа жизни и приобщения жителей региона самого разного возраста к занятиям физической культурой и спортом. Массовость – основа всех наших спортивных достижений. В Липецкой области каждый может выбрать вид спорта по своему желанию, для этого строятся новые дворцы спорта и открываются многофункциональные площадки», – подчеркнул губернатор Игорь Артамонов.