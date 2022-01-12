Липецкие легкоатлеты приняли участие во всероссийских соревнования по легкой атлетике в помещении «Кубок Москвы – Рождественский Кубок». На дорожках легкоатлетического манежа имени братьев Знаменских были разыграны 22 комплекта наград – по 11 среди мужчин и женщин.

Серебро на дистанции 60 метров, с результатом 6,89 сек, завоевал кандидат в мастера спорта Василий Касторных. Бронзовым призёром в забеге на 1000 метров стал мастер спорта Игорь Ращупкин с результатом – 2.24,4.

«В регионе особое внимание уделяется подготовке олимпийского резерва и улучшению условий тренировок спортсменов мирового уровня, которые отстаивают честь нашей страны на турнирах самого высокого ранга. Мы все вместе – спортивная наука, атлеты, их наставники при поддержке органов власти всех уровней – всегда стремимся к достижению самых высоких целей. И наши спортсмены, в том числе и представители Липецкой области, – в лидерах мирового спортивного движения», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.