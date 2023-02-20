Елецкое отделение штаба общественной поддержки «Своих не бросаем» и управление лесного хозяйства Липецкой области собрали 20 кубических метров пиломатериалов для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Доски пойдут на укрепление блиндажей и бытовое обустройство.

В прошедшую пятницу машина забрала первую часть груза в Ленинском и Хлевенском лесхозах. Как сообщил координатор штаба общественной поддержки Ельца «Своих не бросаем» Денис Малых, из Ельца попутно с пиломатериалами для нужд военнослужащих направлены бензопилы, генератор, скобы и питьевая вода. Вторая машина загрузится в Ленинском и Добровском лесхозах на этой неделе.

«Гуманитарную помощь бойцам в зону специальной военной операции собирают и отправляют вместе с волонтерами жители всех городов и районов Липецкой области. Это значимый вклад в нашу общую победу», – подчеркнул губернатор Игорь Артамонов.