Около 35 тыс. новогодних елей и сосен планируют заготовить лесники для жителей Липецкой области. Поставки главного символа праздника в Липецк, другие города и районы обеспечат все лесхозы региона. Молодые деревца выращены на специальных новогодних плантациях, сообщили в управлении лесного хозяйства Липецкой области.

Массовая торговля новогодними «красавицами» в регионе начнется 20 декабря. Их стоимость в среднем составит 350 рублей за метр. Торговые точки на улицах Липецка уже определены в ходе открытых аукционов. Посмотреть места продаж можно на интерактивной карте. В этом году требования к организации торговых точек практически не изменились. Однако если раньше дизайн ограждения выбирал предприниматель, то теперь оно должно быть выполнено в едином стиле. Кроме того, бизнесменам необходимо обеспечить покупателей упаковочным материалом для новогодних деревьев, а также предоставить им полную информацию о продавце и стоимости товара. А по завершении работы им следует привести в порядок территорию, на которой располагалась торговая точка.

Традиционно перед праздником областное управление лесного хозяйства совместно с УМВД России по Липецкой области усиливает меры по охране хвойных молодняков для пресечении незаконных рубок сосны и ели в предновогодний период. С 1 по 31 декабря в лесничествах региона будут работать мобильные группы и стационарные посты на федеральных трассах и автодорогах общего пользования, проходящих через лесные массивы. Кроме того, лесники вместе с сотрудниками органов внутренних дел будут оперативно пресекать попытки хищения новогодних сосен и елей и незамедлительно привлекать к ответственности тех, кто незаконно рубит лес.

За незаконные заготовки елей и сосен предусмотрены различные виды наказания. В зависимости от размера причиненного ущерба окружающей среде виновники привлекаются к административной или уголовной ответственности. Сохранению и воспроизводству лесов региональные власти уделяют большое внимание. В Липецкой области поставлена задача увеличения лесистости территории как необходимой составляющей улучшения экологии. «Результат этой работы окажет огромное влияние на состояние атмосферного воздуха, почв, позитивно скажется на здоровье населения», – уверен глава региона Игорь Артамонов.