В питомниках семи лесхозов Липецкой области в разгаре осенняя посевная кампания. Лесники сажают семена березы и дубовые желуди. Так закладывается будущий посадочный материал лесных культур для дальнейшего пополнения лесных массивов региона.

В Кривецком питомнике работники Добровского лесхоза посеяли 50 кг семян березы на площади 0,2 гектара в предварительно подготовленные грядки. Затем ленты мульчировались опилками. В Дубовском питомнике Чаплыгинского лесхоза посадили 640 кг желудей на площади 2,33 гектара. Часть семян оставили на хранение до весны.

«Леса Липецкой области окружены профессиональной заботой. Восстановление лесфонда, защита от пожаров, браконьеров и прочих нарушителей много лет ведется на высоком уровне. Это отмечается на федеральном уровне как пример для других регионов», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.