26 февраля 2021 года в управлении лесного хозяйства Липецкой области состоялась Стратегическая сессия на тему «Итоги работы за 2020 год и задачи на 2021 год». В проведении сессии, под председательством начальника управления лесного хозяйства Юрия Николаевича Божко, приняли участие заместители начальника управления, руководители подведомственных учреждений, экономисты ГАУ «Лесхозы» и ОСАУ «Лесопожарный центр».

Следует отметить, что в течение последних лет производственная программа лесной отрасли нашей области выполняется в полном объеме исключительно по всем направлениям лесохозяйственной деятельности: лесовосстановлению и защитному лесоразведению, рубкам ухода за лесом, санитарно-оздоровительным мероприятиям и мероприятиям по охране лесов.

В отчетном году при предусмотренном бюджетными проектировками объеме лесовосстановления 284,3 га фактически посажено лесных культур на землях лесного фонда на площади 301,3 га, с превышением данного показателя почти на 6%.

В 2020 г. в рамках исполнения государственной программы области «Развитие лесного хозяйства в Липецкой области», лесхозам доведены государственные задания на осуществление санитарных рубок в придорожных лесных полосах вдоль автомобильных дорог на территории 14 муниципальных районов области на площади 409,5 га, в т.ч. выборочных санитарных рубок – 349,9 га и сплошных – 59,6 га. Работы по оздоровлению и лесовосстановлению погибших придорожных лесных полос, согласно госпрограмме, будут продолжены и в последующие годы (2020-2024 г.г.).

В 2020 г. в рамках исполнения государственной программы области «Развитие лесного хозяйства в Липецкой области» защитные лесные насаждения созданы на площади 450,4 га, дополнение на площади 210,3 га, агроуход за насаждениями – 5089,5 га.

Проведенная в 2020 г. работа в городских лесах была отмечена жителями областного центра и позитивно оценена властью Липецкой области и города Липецка. Выполнен Комплекс мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов. Посажено 40,6 га лесных культур. На площади 203,2 га проведены санитарно-оздоровительные мероприятия с объемом заготовленной ликвидной древесины 4,395 тыс. м3. Вся площадь городского лесничества охвачена противопожарным обустройством.

В 2020 году работы по инвентаризации защитных насаждений завершены. Осуществляется уточнение границ земельных участков, занятых защитными лесными насаждениями по сведениям, полученным в результате инвентаризации. Проводится работа по постановке данных земельных участков на государственный кадастровый учет и регистрации права областной собственности на территории муниципальных районов области.

В настоящее время ГАУ «Лесхозам» уже передано в постоянное (бессрочное) пользование 26,588 тыс. га лесных полос, в т.ч. в 2020 году – 1,776 тыс. га.

В лесхозах области обеспечивается высокий уровень культуры ведения питомнического хозяйства, ухоженность посевных площадей и паровых полей, обеспеченность поливными системами, в т.ч. и с капельным поливом. Посадочный материал выращивается в 15 лесных питомниках области, общей площадью 78,55 га, из них 9 питомников – 37,85 га расположены на землях лесного фонда. выращено 6,5 млн.шт.посадочного материала древесно-кустарниковых пород.

Благодаря своевременному и качественному проведению противопожарных мероприятий, бесперебойной работе системы видеомониторинга, GPS-ГЛОНАСС и радиосвязи, участию практически всех работников управления и подведомственных учреждений в патрулировании лесов, в период с 2015 по 2020 годы пожаров на территории земель лесного фонда не допущено.

На территориях, граничащих с землями лесного фонда и городского округа г. Липецк, работниками подведомственных учреждений было ликвидировано 315 загораний, из которых 254 были обнаружены патрульными группами и 61 – камерами видеонаблюдения.