Липецкие лидеры малого бизнеса получили награды в честь Дня предпринимателя

Лучших представителей малого и среднего бизнеса Липецкой области отметили наградами в рамках Дня Российского предпринимательства на торжественном мероприятии в филиале «Школы 21» в Липецке. Награды получили представители сфер производства, услуг, торговли, сельскохозяйственной деятельности, туризма и спорта,

«В Липецкой области зарегистрировано больше 40 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Эти люди вносят значительный вклад в экономику региона, создают рабочие места, развивают инновации и наполняют местный рынок качественными товарами и услугами», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Бизнесу в регионе оказывается комплексная государственная поддержка. Так, предприниматели могут рассчитывать на финансовую помощь от областного Фонда поддержки МСП. В 2024 году Фонд предоставил 462 льготных займа на общую сумму более 813 млн рублей. В центре «Мой бизнес» каждый предприниматель может получить необходимую помощь или консультацию. Только в этом году его услугами воспользовались почти 1400 человек, а за 2024 год центр оказал 9300 услуг для 6800 субъектов МСП, самозанятых и физических лиц. Благодаря Центру поддержки экспорта липецкие предприятия активно осваивают зарубежные рынки. В прошлом году 32 компании стали экспортёрами, заключив контракты на 17,5 млн долларов США. За последние пять лет география поставок расширилась до 43 стран, что подтверждает растущий потенциал местного бизнеса на международной арене.