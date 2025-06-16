Липецкие литераторы рассказали о вкладе земляков в победу в Великой Отечественной войне

Литературная встреча липецких писателей с читателями библиотеки №140 Москвы, расположенной на улицах «Липецкой» и «Лебедянской», состоялась накануне Дня России. Литераторы «Союза писателей «Воинское содружество» с коллегами из Липецкого отделения Международной академии русской словесности во главе с руководителем Валентином Баюканским и главный редактор журнала «Петровский мост» Игорь Безбородов познакомили москвичей с Липецким краем, рассказали о вкладе липчан в победу в Великой Отечественной войне. Среди липчан – 173 Героя Советского Союза.

Литераторы познакомили москвичей со сборниками «Воинского содружества»: «А что мы знаем о войне?», «И липчане ковали Победу», основанных на фронтовых письмах, дневниковых записях и воспоминаниях участников Великой Отечественной войны.

Читателям библиотеки были показаны клипы с песнями Павла Кузовлева: «Липецкий край – для туристов рай!», «Это наша Победа» и «Россия, Родина, Донбасс». Писатели подарили библиотеке подборку журнала «Петровский мост», книги, посвященные 80-летию Великой Победы, российско-белорусский сборник «Есть улицы центральные», в котором рассказано об улицах Липецкого края и городов республики Беларусь. Липецкие литераторы, проживающие ныне в столице, приехали на встречу, чтобы поддержать земляков и также подарили библиотеке свои книги.

Присутствующий на встрече президент Международной академии русской словесности Григорий Осипов высоко оценил произведения членов липецкой делегации, признав деятельность Липецкого отделения лучшим в Академии.

Представители библиотеки поблагодарили липецких писателей за сотрудничество и, узнав, что они готовят к изданию российско-белорусский сборник, посвященный Сергею Есенину, пригласили их в октябре принять участие в библиотечных мероприятиях, посвящённые творчеству известного русского поэта.

Акция прошла при поддержке правительства Липецкой области и Липецкого областного Совета депутатов.