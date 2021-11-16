Предпремьерный показ фильма «Небо» состоялся в Липецке. Он рассказывает о 45-летнем лётчике Липецкого авиацентра Олеге Пешкове, СУ-24 которого сбил турецкий самолет в небе над Сирией. Кинофильм посвящен подвигу героя и деятельности вооруженных сил России по борьбе с международным терроризмом.

В зале собрались представители власти, начальник Липецкого авиацентра, генерал-лейтенант Юрий Сушков, Герой Советского Союза Юрий Чурилов, военный летчик и штурман, летевший вместе с Олегом Пешковым – Константин Мурахтин, жена погибшего летчика Гелена и сын Александр, а также летчики-офицеры вместе с семьями.

«Нельзя забывать своих героев. Важно хранить в сердцах память об Олеге Пешкове и передавать его историю будущим поколениям», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.

Съёмки фильма «Небо» Игоря Копылова стали возможны благодаря поддержке Минобороны РФ, они проходили на военных объектах, в Липецком авиацентре и на авиабазе «Хмеймим». Главные роли в фильме исполнили Игорь Петренко, Иван Батарев, Сергей Губанов. Актёры и режиссер Игорь Копылов также приехали на предпремьерный показ, чтобы представить картину липчанам.

«С историей героического подвига русского летчика мы прожили два года. И это сделало нас с вами родными людьми. Это художественный фильм, основанный на реальных событиях. В картине мы изменили все имена не просто так. Нашей целью было не просто рассказать историю самого Олега Пешкова, но и показать жизнь всех тех, кто вообще занимается летным делом. Кто не изменяет своей детской мечте – подняться в небо, жить там, работать и, если понадобится – умереть за Родину», – рассказал Игорь Копылов.

«Спасибо большое за идею и за решение показать премьеру именно в Липецке, где Олег служил, где его друзья, родные и близкие. Мы не готовим в авиацентре людей к подвигу. Они просто служат, выполняют свой долг, свою работу. Однако в экстремальных ситуациях ребята проявляют себя достойно. Такими себя показали Олег Пешков и Константин Мурахтин. Я уверен, что этот фильм безусловно поможет в воспитании молодых людей, решивших посвятить свою жизнь службе», – отметил Юрий Сушков. В широкий прокат картина выйдет 18 ноября.