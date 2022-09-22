Машиностроители Липецкой области сегодня принимали поздравления с предстоящим профессиональным праздником, который отмечается в стране в последнее воскресенье сентября. Лучших тружеников чествовали в концертном зале «Унион». Здесь собрались конструкторы, инженеры, проектировщики, мастера производства, чей ежедневный труд стал основой машиностроительной отрасли региона.

«Для Липецкой области машиностроение – важнейший сектор экономики, одна из базовых отраслей нашей промышленности. В регионе более 14 тысяч машиностроителей трудятся на 250 крупных, средних и малых предприятиях. Мы гордимся вами и благодарим вас за верность выбранной профессии и самоотверженный труд», — отмечает губернатор Игорь Артамонов

Заместитель губернатора Сергей Курбатов поздравил всех работников отрасли с Днём машиностроителя и вручил передовикам ведомственные и областные награды. Звание «Почетный машиностроитель» присвоено начальнику службы производства холодильников АО «Индезит Интернэшнл» Александру Николаеву. Почётные грамоты Министерства промышленности и торговли РФ получили семь человек.

Девять человек отмечены почётными грамотами Липецкого областного совета депутатов, 21 человек получил почётную грамоту губернатора Липецкой области. Шести машиностроителям вручены знаки отличия Липецкой области «Почётный наставник». «Машиностроение – важнейший сектор экономики. Та отрасль, которая предъявляет высокий спрос как к технологиям, так и к качеству человеческих ресурсов, компетенциям, образованию. Сегодня перед машиностроительным комплексом стоят важнейшие задачи по модернизации производств и импортозамещению. Нам предстоит научиться производить новое, осваивать новые технологии, развиваться», — сказал Сергей Курбатов.

Основными центрами машиностроения в регионе являются Липецк, Елец, Грязи, Лебедянь, Чаплыгин, Усмань. Среди наиболее крупных предприятий выделяют АО «Ииндезит Интернэшнл», АО «Энергия» (г.Елец), ООО «Лебедянский машиностроительный завод», ООО «Липецкий механический завод», ООО «Лебедянский завод строительно-отделочных машин», АО «Елецгидроагрегат», ОАО «Гидропривод» (г.Елец), ООО «СЭСТ-ЛЮВЭ», ООО «ПК РАЦИОНАЛ», ООО «ЛПО «Электроаппарат» ВОС, (г.Липецк) Елецкий производственный комплекс Лосиноостровский электротехнический завод – филиал ОАО «ЭЛТЕЗА», «Грязинский культиваторный завод» (ПАО), ПАО «Прожекторные угли» (г. Елец), ООО ЛОЭЗ «Гидромаш» (г.Липецк), ОАО «Боринское» (Липецкий район), ООО «Юнионвайр», АО «СТП-Липецкое станкостроительное предприятие», ЗАО «Липецкий станкозавод «Возрождение», ООО «Квернеланд Груп Манюфектеринг Липецк», ООО «Атланта» (г. Усмань), ООО «Литмашприбор» (г. Усмань), ООО «РОПА Русь» (г.Чаплыгин), ООО «ХОРШ Русь» (г.Чаплыгин), ООО «Моторинвест» (Краснинский район).

Ассортимент выпускаемой продукции включает холодильники, морозильники и стиральные машины, строительно-отделочную технику, насосное оборудование для добычи нефти, почвообрабатывающие машины, металлорежущие станки, теплообменное и гидравлическое оборудование, мини-котельные, газовые отопительные приборы, литейные машины, запорную арматуру, трансформаторы и электротехническую продукцию (источники тока, электроды, светильники и осветительные приборы), насосы различного назначения и модификаций, шнуры питания и жгуты электропроводки, агрегаты комбинированные, специализированную технику, и многое другое.