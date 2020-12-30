Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера с начала распространения новой коронавирусной инфекции в регионе составили 971 миллион 730 тысяч рублей, в том числе из федерального бюджета 957 миллионов 530 тысяч рублей и регионального – более 14 миллионов.

Из областного бюджета доплату получили сотрудники медучреждений за особые условия труда и дополнительную нагрузку, но при этом не являющиеся получателями федеральным выплат.

На основании постановления Правительства Российской Федерации №1762 от 30 октября 2020 года изменился порядок стимулирующих выплат медикам, работающим с коронавирусными больными – теперь учитывается фактически отработанное время. С 1 ноября 2020 года федеральные выплаты осуществляются в виде ежемесячных специальных социальных выплат Фондом социального страхования из расчёта за нормативную смену. Медицинским работникам по этому документу выплатили ещё 129 миллионов 780 тысяч рублей.

Для обеспечения ранее достигнутого уровня дохода медиков с учётом фактически отработанного времени осуществлены дополнительные выплаты работникам за ноябрь за счёт средств дотации в рамках распоряжения Правительства Российской Федерации.