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Массовая вакцинация от COVID-19 продолжается в Липецкой области. В настоящее время в регионе пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции можно в 36 прививочных пунктах, находящихся в поликлиниках региона, а также в 8 передвижных мобильных пунктах.

Сделать прививку могут все желающие при наличии документа, удостоверяющего личность, медицинского полиса или СНИЛС. Перед вакцинацией проводится общий осмотр терапевтом. Условия для получения прививки – возраст старше 18 лет; отсутствие тяжёлого обострения хронического заболевания и ОРВИ в течение двух недель до прививки и в момент вакцинации; отсутствие прививок в последние 30 дней; для женщин – отсутствие беременности.

Всего на сегодняшний день от коронавируса в регионе однократно привито 328635 человек, второй компонент вакцины получили 256278 человек, сообщает управление здравоохранения Липецкой области. «Всё больше липчан делают прививки и приобретают иммунитет. Вакцинация является самым простым и быстрым способом побороть вирус», – считает глава региона Игорь Артамонов.

В августе 2021 года мобильные пункты вакцинации от новой коронавирусной инфекции в Липецке работают по следующим адресам:

– 5,12 августа с 11:00 до 14:30 в ТЦ «Европа» напротив продуктового (г. Липецк, ул. Советская, д. 66);

– 4,7,9,11,14,16,18,21,23,25,28,30 августа с 10:00 до 14:00 в гипермаркете «Линия» слева от центрального входа (г. Липецк, проспект имени 60-летия СССР, д. 34);

5,6,10,12,13,17,19,20,24,26,27,31 августа с 10:00 до 14:00 в ТЦ «Октябрьский» напротив магазина цветов (г. Липецк, ул. Меркулова, 2);

– 4,5,6,9,10,11,12,13,16,17,18, 19,20,23,24,25,26,27,30,31 августа с 14:00 до 16:00 в ТЦ «Москва» на втором этаже в 62 павильоне (г. Липецк, улица Германа Титова, 10);

– 7,14,21,28 августа с 09:00 до 11:00 в ТЦ «Москва» на втором этаже в 62 павильоне (г. Липецк, улица Германа Титова, 10);

– 10,11,17,18,24,25,31 с 12:00 до 16:00 в ТЦ «Малибу» напротив фудкорта (Липецк, ул. Терешковой, 35Б);

– 5,10,12,17,19,24,26,31 с 13:00 до 17:00 в ТЦ «Ривьера» на цокольном этаже (г. Липецк, ул. Катукова, 51);

– 5,9,12,16,19,23,26,30 августа с 10:00 до 14:00 в ТЦ «Ноябрьский» слева от центрального входа (г. Липецк, ул. Липецк, ул. Космонавтов, 98);

– 5,10,12,17,19,24,26,31 августа с 10:00 до 12:00 в офисе врача общей практики Липецкой БСМП №1» по предварительной записи по телефону: 31-55-60 (г. Липецк, ул. Московская, 143);

– 4,5,10,11,12,17,18,19,24,25,26,31 августа с 14:00 до 18:00 в ТЦ «Радуга» (Липецк, ул. Липецк, ул. Студёновская, 184).