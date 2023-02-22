Бригада липецких врачей вернулась из очередной командировки в ДНР. Медики обследовали детей в Володарском и Першотравневом районах. Диспансерное наблюдение специалисты проводили на базе общеобразовательных организаций в разных населённых пунктах.

В составе медицинской бригады были педиатры, неврологи, детские хирурги, фельдшеры, медицинские сёстры и лаборанты. Это сотрудники Областной детской больницы, Липецкой городской детской больницы, Елецкой городской детской больницы и оздоровительно-реабилитационного центра «Лесная сказка». Все они являются первоклассными и высококвалифицированными специалистами. Некоторые из них лечат детей более 35 лет.

Бригада специалистов обследовала 3600 детей, которые на протяжении длительного времени не получали регулярной квалифицированной медицинской помощи. Один ребёнок получал консультацию нескольких специалистов. Всего за две командировки липецкие врачи провели 14500 консультативных приёмов.

Как правило, дети из ДНР нуждались в стоматологических процедурах. Во время медицинских осмотров выявляли тех, кто нуждается в неотложной хирургической помощи. Подростки чаще обращались к липецким медикам с неврологическими проблемами. Многих школьников беспокоили головные боли.

По результатам медицинских осмотров врачи давали юным пациентам рекомендации, а при необходимости оказывали неотложную медицинскую помощь, в том числе проводили хирургические манипуляции.

«Нет ничего важнее здоровья и безопасности детей. Наши медики проделали большую работу и готовы ехать снова, если потребуется. Липецкая область продолжит помогать жителям Донбасса возвращаться к мирной жизни», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.