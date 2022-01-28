За сутки количество заболевших коронавирусом в регионе увеличилось почти в два раза – с 384 случаев до 623. С начала недели количество вызовов врачей на дом выросло в пять раз. Сегодня об этом рассказали журналистам заместитель начальника управления Оксана Фатеева, главный внештатный эпидемиолог Андрей Филатов, главный врач Липецкого областного центра по профилактике и борьбе по СПИД и инфекционными заболеваниями Лилия Сиротинкина и главный врач Липецкой городской детской больницы Елена Копытина. Брифинг прошел в управлении здравоохранения.

«Симптомы заболевания коронавирусом при штамме омикрон похожи на симптомы ОРВИ. Это температура, насморк, кашель, боль в горле. Отличить инфекции диагностически сложно, помогают экспресс-тесты и ПЦР-тесты. При вызове на дом медики тестируют каждого пациента. Поэтому, если вы почувствовали себя плохо, оставайтесь дома и сразу вызывайте врача. Нагрузка на медиков возросла, но мы привлекаем волонтеров, студентов, фельдшеров, вызовы обслуживаем в течение суток», – отметила заместитель начальника управления здравоохранения – сказала Оксана Фатеева.

Пока большинство пациентов – амбулаторные. В стационарах находятся 738 человек. В настоящий момент задействовано около 40% коечного фонда. В регионе зафиксировано 12 случаев омикрона, среди заболевших – четверо детей. «Особенность омикрона в том, что у него более короткий инкубационный период и он более коварный для детей. Вирус легко проникает в дыхательные пути и вызывает бронхит. Для детей в возрасте от 12 лет есть вакцина», – рассказала Лилия Сиротинкина.

Регион получил первую партию «Спутника М» – 720 доз. В ближайшие дни они поступят в детские лечебные организации области. Медики отметили, что вакцинация будет проводиться с письменного согласия родителей и на добровольной основе. Сначала несовершеннолетнего осмотрит врач-педиатр, который примет решение о допуске к прививке. С 15 лет ребенок может самостоятельно принять решение о добровольной вакцинации. На сегодня более 600 родителей изъявили желание сделать прививку ребёнку.