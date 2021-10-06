Выставка «Сердечные» открылась в областном центре. Проект реализуется липецкими фотографами при поддержке регионального управления здравоохранения. Основная цель – через визуальное искусство привлечь внимание горожан и раскрыть сложность и глубину профессии врача, которая призвана сохранять и спасать жизни людей.

Над реализацией идеи работали 19 фотографов. Они запечатлели работу 79 медиков. Работы разделены на блоки, которые распределены по липецким паркам. Всю серию фотографий можно увидеть в галерее Буксир.

Церемония открытия выставки состоялась в Нижнем парке. В ней приняли участие заместитель главы администрации Липецкой области Александр Ильин и начальник регионального управления здравоохранения Юрий Шуршуков. Были приглашены медики, участвовавшие в проекте и фотографы. В финале открытия была презентована и воспроизведена аудиозапись из голосов врачей. С ними, в условиях приемов больных, операционных, родовых палат, в передышках между обходами, организовывались небольшие интервью, кусочки из которых легли в основу записи. Ритмом для голосов, как и в прошлом году, стало сердцебиение.

«В медицину приходят по призванию – чтобы помогать людям, спасать жизни. Во время пандемии наши врачи столкнулись с колоссальной нагрузкой. Каждый день они на передовой в борьбе с опасным вирусом и поддержка для них очень важна. Замечательно, что сообщество липецких фотографов оценило самоотверженный труд медиков и мы смогли увидеть такой глубокий и трогательный проект», – отметил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.