Липецкие МФЦ помогают оформить недвижимость в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

В липецких МФЦ для физических лиц стала доступна услуга Росреестра по государственному кадастровому учету и/или государственной регистрации прав на недвижимое имущество, расположенное в новых регионах России: на территории ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской областях.

За услугой можно обратиться в многофункциональные центры Липецка по адресам пл. Победы, 6А и ул. Меркулова, 45А.

«Услуги Росреестра стабильно входят в топ-5 самых востребованных среди жителей Липецкой области. Это подтверждает высокий уровень доверия граждан к нам как к надежному посреднику в решении важнейших жизненных вопросов, связанных с недвижимостью. Теперь у жителей региона, которые являются собственниками недвижимости в ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской областях, есть возможность оформить свои права, не выезжая за пределы области», – отметил директор ОБУ УМФЦ Липецкой области Алексей Тихонов.

Документы-основания для осуществления регистрации прав и/или кадастрового учета имущества необходимо предъявить на языке оригинала, перевод не требуется. Сроки предоставления государственной услуги – от 20 до 30 рабочих дней, в зависимости от вида регистрационного действия.

В МФЦ Липецкой области предоставляется свыше 400 государственных, муниципальных и сопутствующих услуг. Записаться на приём можно предварительно на официальном сайте или через чат-бот в сообществе в ВК.