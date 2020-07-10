Липецкие модельные библиотеки получили партию новых книг в рамках нацпроекта «Культура»

Военно-историческая библиотека имени Героя Советского Союза М.В. Водопьянова получила первую партию новых книг в рамках национального проекта «Культура» по созданию модельных муниципальных библиотек. Около 200 поступивших изданий соответствуют профилю библиотеки, это военно-патриотическая литература, а также книги, посвященные истории российской и зарубежной авиации, сообщили в управлении культуры и туризма Липецкой области.

Большинство из них изданы Фондом содействия авиации «Русские Витязи». Широкому кругу пользователей будут интересны серии новинок «Великая война», «Оружие Великой войны», «Краски русской авиации», «Военное дело», «Униформа российского военного воздушного флота», «Русский военный костюм». «Всего запланировано пополнение фонда на 2500 экземпляров. Одна из основных задач модельных библиотек – сделать литературу доступнее для каждого», – рассказали в централизованной библиотечной системе Липецка.

Открытие двух модельных библиотек, которые станут интеллектуальными и образовательными центрами, намечено на сентябрь. Это военно-историческая библиотека имени Героя Советского Союза М.В. Водопьянова и библиотека №6 библиотечно-информационного центра имени П.П. Семенова-Тян-Шанского.

В ближайшее время ожидается пополнение фондов библиотеки №6. Туда поступит 3000 новинок на любой читательский вкус: современная художественная литература, издания по географии, страноведению, языкознанию, о путешествиях, а также книги по саморазвитию и личностному росту, психологии и педагогике.

«Во все времена библиотеки выполняли высокую общественную, информационную и просветительскую миссию, являясь хранилищами духовного и интеллектуального богатства, – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – И сегодня, в век бурного развития информационно-коммуникативных технологий, библиотеки стремительно меняют свой облик, становятся многофункциональными культурными центрами».