Липецкий клуб зимнего плавания имени Ивана Франценюка официально открыл 59-й зимний сезон. На берегу реки Воронеж собрались десятки любителей купания в холодной воде. Для всех участников подготовили насыщенную развлекательную программу с разминкой, танцами, выступлениями артистов. Новичков ждало «посвящение в моржи». В своё первое плавание отправились 30 человек. По традиции их звал в воду Нептун и отважные липчане по очереди окунулись в реку. А на берегу всех встречали Водяной и Русалка. В этом году в клуб любителей зимнего плавания вступили 63 человека. Сейчас в клубе 190 человек, из которых 77 женщин и 113 мужчин.

Руководитель региона Игорь Артамонов уделяет особое внимание пропаганде среди липчан физкультуры и спорта. «Закаливание и физические упражнения на свежем воздухе способствуют поддержанию иммунитета, профилактике заболеваний и долголетию. Популяризация здорового образа жизни, укрепление общественного здоровья – задачи, которые необходимо решать совместными усилиями», – подчеркивает Игорь Артамонов.