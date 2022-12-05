Липецкий клуб зимнего плавания имени Ивана Франценюка официально открыл юбилейный 60-й зимний сезон. На берегу реки Воронеж собрались около сотни любителей купания в холодной воде.

Праздник начался с флешмоба, в честь юбилея клуба все гости выстроились в число «60». Затем моржи выступили с шоу-программой – пятиминутным танцем «Богатыри», который завершился погружением в прорубь. На берегу чествовали ветеранов, поздравляли новичков. В этом году в клуб моржей официально вступили более 70 липчан. Сейчас в сообществе закаленных – 236 человек, из которых 135 мужчин и 101 женщина.

Вступивших в клуб в этом году ждало «посвящение в моржи». Они произнесли клятву «моржа», затем окунулись в воду. По традиции на берегу всех встречали Водяной, Нептун и Русалка. Завершилось торжественное открытие сезона зимнего плавания чаепитием. Всех гостей также угощали 11-ти килограммовым тортом с надписью «60 — Моржи Липецка».

Губернатор Липецкой области неоднократно подчеркивал важность закаливания и пропаганды среди липчан физкультуры и спорта. «Закаливание и физические упражнения на свежем воздухе способствуют поддержанию иммунитета, профилактике заболеваний и долголетию. В этом году Министерство спорта признало зимнее плавание новым видом спорта в России. Липецкий клуб зимнего плавания ведет активную работу по популяризации этого вида спорта на территории региона», – отмечает Игорь Артамонов.

Сезон зимнего плавания в Липецке обычно начинается в первую субботу декабря. Моржи готовятся к нему всю осень и каждый день плавают в холодной воде. Так организм постепенно привыкает к понижающейся температуре. В новом сезоне любители зимнего плавания организуют важные соревнования. 5 января в Липецке пройдет VII открытый чемпионат города Липецка по зимнему плаванию. Регистрация доступна по ссылке.

3- 5 февраля в Липецке состоится четвертый этап Всероссийского открытого турнира по зимнему плаванию «Кубок Дружбы».