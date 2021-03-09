В честь Международного женского дня участники зимнего клуба им. И.В. Франценюка плавания отметили праздник в проруби.

Мужчины клуба подготовили женщинам сюрприз – украсили прорубь лепестками роз и подготовили творческую праздничную программу с чаепитием, тортом и поздравлениями.

Несмотря на сильный штормовой ветер, в ледяную джакузи окунулись больше 20 девушек. Как отметили участники клуба, праздник прошел в семейной дружеской атмосфере, с морем шуток и океаном позитива.

Зимнее плавание, закаливание и здоровый образ жизни объединяет людей самых разных возрастов и социальных групп. Руководитель региона Игорь Артамонов уделяет особое внимание популяризации среди липчан здорового образа жизни.

«Пропаганда здорового образа жизни, массовая физическая культура определяют становление молодого поколения и формируют здоровье нации. Совершенствование системы физического воспитания молодёжи, приобщение жителей области разного возраста к систематическим занятиям спортом – наша общая задача», – подчеркивает Игорь Артамонов.