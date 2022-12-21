Липчане поддержат общероссийскую акцию «Закаленная Россия — Сильная страна», которая пройдет 24 декабря во всех субъектах России. Будет установлен рекорд по массовому закаливанию. В этот день все любители моржевания, закаливания, зимнего плавания и здорового образа жизни, начиная с восточных рубежей Владивостока и передавая эстафету друг другу до западных рубежей нашей Родины – Калининграда, окунутся в холодную воду местных океанов, морей, водоемов и рек, а также будут обливаться холодной водой.

Все регионы в едином порыве продемонстрируют Силу Русского духа, способность противостоять любым климатическим и жизненным обстоятельствам и непреклонную волю перед преодолением любых трудностей. Показать «всему миру наш характер» намерены и участники липецкого клуба моржей.

Губернатор Липецкой области неоднократно подчеркивал важность закаливания и пропаганды среди липчан физкультуры и спорта. «Закаливание и физические упражнения на свежем воздухе способствуют поддержанию иммунитета, профилактике заболеваний и долголетию. В этом году Министерство спорта признало зимнее плавание новым видом спорта в России. Липецкий клуб зимнего плавания ведет активную работу по популяризации этого вида спорта на территории региона», – отмечает Игорь Артамонов.

Перед погружением в воду для всех пройдут зарядка и танцы на снегу. По результатам массового закаливания будет подготовлен обзорный видеофильм о проведении общероссийской акции «Закаленная Россия – Сильная страна» в 2022 году. Акция в Липецке начнется 24 декабря в 10.30 на зимнем пляже на улице Карла Маркса, 30 (здание бывшего ресторана «Фрегат»). Здесь ждут всех желающих, чтобы установить рекорд России по массовому закаливанию.

В акции «Закаленная Россия – Сильная страна» липецкий клуб моржей участвует не впервые. К всероссийскому движению липчане примкнули в 2019 году.