Липецкие музыканты выступили в Минске и договорились о совместных планах с беларусами

Артисты Липецкого Дома музыки приняли участие в большом концерте «Эхо великих эпох» в Белорусской Государственной филармонии. Выступили Татьяна Абдулина (сопрано), Татьяна Якунина (скрипка), Эльвира Фатишова (виолончель). В исполнении липецких артистов прозвучал Этюд Сергея Рахманинова для фортепиано и его же романс для виолончели и фортепиано, миниатюра «Сильфида» Сезара Франка на стихотворения Александра Дюма для сопрано, виолончели и фортепиано, романс «Ночи безумные» Петра Ильича Чайковского, «Молитва» Камиля Сен-Санса в переложении для виолончели и фортепиано, переложение для Трио (скрипка, виолончель и орган) произведений Ханса Циммера, концерт для скрипки «Влюбленные бабочки» китайских композиторов Чэнь Ган и Хэ Чжаньхао. Музыкальный вечер был дополнен поэтическим чтением.

Принимающая сторона организовала экскурсии в города Минск и Гродно, были согласованы совместные планы на будущее между Беларусью и Липецким Домом музыки. «Гастроли и творческий обмен скрепляют дружбу между регионами и государствами и культурно обогащают обе стороны», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.