Сотрудники липецкого Наркоконтроля ликвидировали преступную группировка, причастную к распространению запрещенных веществ на территории региона.

В ее состав входили двое мужчин – граждан ближнего зарубежья, 32 и 33 лет, и 19-летняя липчанка.

Сбыт запрещённых веществ осуществляли при помощи «тайников–закладок» как оптом, так и в розницу. Финансовые операции проводились с использованием криптовалюты.

Всего изъято более полутора килограммов наркотических средств и психотропных веществ, как синтетического, так и растительного происхождения. Это подтвердила проведённая экспертиза. Основная часть веществ была найдена в квартире одного из злоумышленников.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по п. «г» ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которые объединены в одно производство. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время расследование продолжается, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.