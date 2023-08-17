Сложную операцию провели нейрохирурги Липецкой областной клинической больницы. Они полностью восстановили лицо 43-летнему мужчине, который попал в аварию на мотоцикле. У пациента диагностировали сразу несколько тяжелых травм — открытую проникающую черечерепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом свода и основания черепа, обширные костные повреждения лицевого скелета.

Операция длилась четыре часа. Её вели нейрохирурги Виталий Сезин и Сергей Буров. Все поврежденные фрагменты черепа врачи сопоставили в правильном анатомическом положении и зафиксировали их 10 титановыми пластинами.

«За последние несколько лет уровень медицины и мастерства липецких врачей шагнули далеко вперед. Жители области имеют возможность получать высокотехнологичную помощь, которую раньше оказывали только в федеральных центрах. Благодаря нацпроектам и государственной поддержке мы вкладываем финансы в закупку оборудования, строительство и ремонт медучреждений. Программа «Губернаторские полтора миллиона» и другие меры поддержки помогли трудоустроить в Липецкой области уже более 160 врачей», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Сейчас пациент нейрохирургов идет на поправку. В больнице он проходит реабилитацию, которая протекает планово.