Новое оборудование позволило врачам Липецкой областной клиничекой больницы проводить сложнейшие операции. Так, в понедельник, 27 марта, нейрохирург Виталий Сезин и нейрофизиолог Наталья Журбина из областной клинической больницы прооперировали 63-летнего пациента, впервые в регионе применив методику картирования двигательных зон. Это позволяет удалять только повреждённые ткани, не травмируя здоровые участки, что очень важно для дальнейшей реабилитации. Во время операции электроды накладываются на ткань мозга и с помощью электроимпульсов мониторят безопасные зоны для работы хирурга. Прооперированный пациент уже переведён в общую палату.

Раньше такие операции делали только в федеральных клиниках. Теперь они доступны и в Липецке – в областной больнице новое оборудование, а врачи прошли переобучение.

«Высокотехнологическая медицина в Липецкой области развивается. Для этого мы переоснащаем учреждения здравоохранения, помогаем врачам с переобучением», – отмечает руководитель региона Игорь Артамонов.