Липецкие некоммерческие организации смогут заключать социальные контракты. Этот вид помощи поможет расширить сферы деятельности социально ориентированных НКО. Уже есть рабочие модели использования соцконтрактов общественными организациями. Ими поделились на заседании Клуба лидеров НКО региона.

Клуб работает с 2012 года, его цель – организация конструктивного взаимодействия институтов гражданского общества, некоммерческих организаций с органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными организациями в интересах содействия развития гражданского общества на территории Липецкой области. В клуб входят 58 наиболее активных социально ориентированных НКО региона.

«Некоммерческие организации помогают выстраивать диалог между властью и обществом. Социально значимые проекты НКО могут получить гранты и субсидии из федерального, областного и муниципального бюджетов. Мы будем поддерживать такие организации», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Социально ориентированные НКО являются “третьим” сектором экономики, поэтому с целью наиболее качественного оказания услуг населению необходимо твердо стоять на ногах и использовать все имеющиеся механизмы поддержки, отметила руководитель Клуба лидеров НКО Липецкой области Юлия Старых.