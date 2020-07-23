Липецкие образовательные учреждения вернутся к традиционной форме обучения с нового учебного года

С нового учебного года школы, техникумы и лицеи вернутся к традиционному формату занятий. При условии, что это позволит эпидемиологическая ситуация.

В управлении образования и науки Липецкой области опровергли сообщения, которые в последнее время распространяются в социальных сетях и ряде родительских сообществ о том, что дистанционное обучение якобы может заменить традиционный формат получения образования. В Министерстве просвещения РФ не раз подчеркивали, что эта информация не соответствует действительности.

«Мы готовимся к тому, что 1 сентября школы откроются в обычном традиционном формате, а имеющийся опыт и та информационная система, которая сейчас разрабатывается, будут дополнять традиционное обучение. Мы не будем отходить от традиционного формата, а будем строить информационные системы для помощи традиционному обучению», – заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Темы предстоящего учебного года в своем отчете о работе правительства за 2019 год коснулся премьер- министр России Михаил Мишустин. Он заявил, что новый учебный год планируется начать в сентябре в очном режиме. Михаил Мишустин подчеркнул, что порядок организации образовательного процесса в каждом конкретном регионе будет утверждён с учётом эпидемиологической ситуации. 20 августа будет приниматься окончательное решение по каждому из регионов.

Сегодня в Липецкой области продолжается подготовка к новому учебному году. В рамках национального проекта «Образования» и регионального проекта «Современная школа» реализуются мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях. В новом учебном году новоселье отпразднуют сразу три школы – в Усмани, с. Пятницкое Измалковского района и Липецке. В остальных учебных заведениях проходят ремонтные работы. Они завершатся к концу августа.

«Сейчас учителя активно готовятся к новому учебному году и очень ждут своих учеников. Живое общение невозможно заменить, и классические уроки обязательно продолжатся! А чтобы защитить детей и педагогов, мы усилим меры безопасности в учебных учреждениях», – отметила исполняющая обязанности начальника управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.